إليك نصائح عملية وصحية لتجنب العطش أثناء الصيام

الأحد 02 مايو 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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إذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالعطش الشديد أثناء الصيام في شهر رمضان، فقد لا يعود ذلك لقلة شربك للماء فقط، بل قد يكون أيضاً بسبب الأطعمة التي تتناولها. وقد يسبب الجفاف الصداع، والتعب، وصعوبة التركيز.

في هذا السياق شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، على تويتر، بعض النصائح التي تساعد على تجنب العطش أثناء الصيام.

‏ ونصحت "صحة جدة" الأشخاص بالإكثار من تناول السوائل خلال فترة الإفطار. كما وجهت بتجنب الأطعمة المالحة، والمتبلة، والوجبات السريعة.

إلى ذلك شددت على تجنب مصادر الكافيين قبل فترة الإمساك مثل الشاي والقهوة. ونصحت بتجنب الحلويات مثل الكعك، والكنافة، وغيرها