إليك نصائح عملية وصحية لتجنب العطش أثناء الصيام معارك مصيرية في تعز لفك الحصار وخسائر فادحة للمليشيات الحوثية سلطان العرادة يطلق تصريحات نارية تفضح نهاية المليشيات الإرهابية في مأرب الجيش الوطني يعلن تنفيذ عمليات نوعية في مأرب ومصرع قيادي بارز للمليشيات الحوثية تسجيل 400 ألف إصابة في يوم واحد بفيروس كوروناوسط تحذيرات أممية التحالف يدمّر مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية تلكؤ أممي إزاء التحقيق بجرائم الحوثيين ضد لاجئين أفارقة سيناتور أمريكي يكشف عن أدلة جديدة على تسليح أبوظبي لجماعات إرهابية في اليمن فيضانات عارمة تجتاح 4 محافظات يمنية وإحصائية أولية تؤكد مصرع 13 شخص بينهم طفلين الخارجية الأمريكية: الرئيس بايدن يولي الملف اليمني الأولوية وقد حان الوقت لأن يوقف الحوثي إطلاق النار
إذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالعطش الشديد أثناء الصيام في شهر رمضان، فقد لا يعود ذلك لقلة شربك للماء فقط، بل قد يكون أيضاً بسبب الأطعمة التي تتناولها. وقد يسبب الجفاف الصداع، والتعب، وصعوبة التركيز.
في هذا السياق شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، على تويتر، بعض النصائح التي تساعد على تجنب العطش أثناء الصيام.
ونصحت "صحة جدة" الأشخاص بالإكثار من تناول السوائل خلال فترة الإفطار. كما وجهت بتجنب الأطعمة المالحة، والمتبلة، والوجبات السريعة.
إلى ذلك شددت على تجنب مصادر الكافيين قبل فترة الإمساك مثل الشاي والقهوة. ونصحت بتجنب الحلويات مثل الكعك، والكنافة، وغيرها