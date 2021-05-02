معارك مصيرية في تعز لفك الحصار وخسائر فادحة للمليشيات الحوثية

الأحد 02 مايو 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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بينما تستمر المعارك بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في أرياف تعز، أكد قائد اللواء 17 مشاة بمحور محافظة تعز، العميد الركن عبدالملك الأهدل، أن المعارك التي يخوضها الجيش الوطني في جبهتي مقبنة والكدحة في الريف الغربي، مصيرية ومهمة.

كما أكد أن الجيش الوطني يسعى من خلالها إلى تطهير كل المناطق الجبلية في الجبهتين، وصولاً إلى منطقة البرح من أجل فك الحصار المفروض من قبل ميليشيات الحوثي على السكان.

ولفت إلى أنه خلال الأيام الماضية فقدت الميليشيا عشرات القادة الميدانيين في صفوفها، إضافة إلى تدمير عدد من الأطقم والآليات العسكرية والأسلحة التي اغتنمها الجيش طوال الفترة السابقة.

خسائر الميليشيات

إلى ذلك، شدد على أن التقدم الميداني كبير جدا في أرياف المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد، مضيفا أن المناطق التي تم تحريرها بتعز استراتيجية ومهمة، وفيها تلقت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة بشرياً وفي العتاد والسلاح.

وأوضح القائد العسكري، " ألا صحة للحديث عن توقف المعارك في جبهة مقبنة وأرياف تعز الغربية والجنوبية، مضيفا أن الجيش الوطني يخوض مواجهات ضد ميليشيا الانقلاب بشكل مستمر، سواء في مقبنة أو في جبل حبشي أو الأحكوم. يذكر أن الجيش كان حقق خلال الفترة الماضية تقدماً ميدانياً في محافظة تعز.

وأعلنت وزارة الدفاع يوم الجمعة الماضية، السيطرة على مرتفعات لتلال السوداء كانت تتمركز فيها الميليشيات