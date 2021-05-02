إليك نصائح عملية وصحية لتجنب العطش أثناء الصيام معارك مصيرية في تعز لفك الحصار وخسائر فادحة للمليشيات الحوثية سلطان العرادة يطلق تصريحات نارية تفضح نهاية المليشيات الإرهابية في مأرب الجيش الوطني يعلن تنفيذ عمليات نوعية في مأرب ومصرع قيادي بارز للمليشيات الحوثية تسجيل 400 ألف إصابة في يوم واحد بفيروس كوروناوسط تحذيرات أممية التحالف يدمّر مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية تلكؤ أممي إزاء التحقيق بجرائم الحوثيين ضد لاجئين أفارقة سيناتور أمريكي يكشف عن أدلة جديدة على تسليح أبوظبي لجماعات إرهابية في اليمن فيضانات عارمة تجتاح 4 محافظات يمنية وإحصائية أولية تؤكد مصرع 13 شخص بينهم طفلين الخارجية الأمريكية: الرئيس بايدن يولي الملف اليمني الأولوية وقد حان الوقت لأن يوقف الحوثي إطلاق النار
قال محافظ مأرب في اليمن، سلطان العرادة، إن كل المؤشرات تشير إلى أن المحاولات الانتحارية للميليشيات الحوثية على أطراف مأرب شارفت على نهايتها بعد أن تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وبإسناد من تحالف دعم الشرعية.
إلى ذلك، أضاف العرادة، "على الجميع أن يطمئن أن مأرب في منعة ولن يصلها الحوثي وقضيتنا هي استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وما تسعى إليه الميليشيا ومن خلفها إيران لفرض مشروعها التدميري وأطماعها التوسعية لن يتحقق وهو أبعد عليهم من النجوم في السماء". "
من جهته، أكد رئيس الحكومة ، أن مأرب هي بوابة النصر الكبير لليمن وشعبها، منوها بصمودها في مواجهة المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي الانقلابية. رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك وتعهد بأن الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي ضد المدنيين والنازحين في مأرب لن تمر دون محاسبة وعقاب.
ولفت إلى أن الموقف الدولي المتهاون في التعامل مع جماعة الحوثي كجماعة إرهابية عنصرية، يدفعها لتحدي جهود إحلال السلام ويشجعها على ممارسة المزيد من جرائمها وإيغالها في دماء اليمنيين ومضاعفتها للأعمال المهددة لأمن اليمن وجيرانه ومحيطه الإقليمي والعالمي. في السياق، أعلن الجيش اليمني، السبت، دحر ميليشيا الحوثي في عدّة مواقع في جبهة الكسارة، غرب مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات