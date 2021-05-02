التحالف يدمّر مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

الأحد 02 مايو 2021 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 413

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الأحد 2 مايو/أيار، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار ‏أطلقتها ‏ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط (جنوب السعودية).‏‎

وأوضح التحالف، أن انتهاكات المليشيا الحوثية جسيمة للقانون الدولي الانساني بمحاولة استهداف المدنيين، مؤكداً ‏التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.