التحالف يدمّر مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الأحد 2 مايو/أيار، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط (جنوب السعودية).
وأوضح التحالف، أن انتهاكات المليشيا الحوثية جسيمة للقانون الدولي الانساني بمحاولة استهداف المدنيين، مؤكداً التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.