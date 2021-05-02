فيضانات عارمة تجتاح 4 محافظات يمنية وإحصائية أولية تؤكد مصرع 13 شخص بينهم طفلين الخارجية الأمريكية: الرئيس بايدن يولي الملف اليمني الأولوية وقد حان الوقت لأن يوقف الحوثي إطلاق النار وفاة قيادي إصلاحي رفيع بفيروس ”كورونا“ بحضور قادة الجيش وقيادة المحافظات .. تدشين مرحلة جديدة لهزيمة الحوثي وايران والعرادة يكشف هدف إعلان التعبئة «ليس خوفا على مأرب» (فيديو) عيدروس يعود الى عدن ويطمع في مشاركة سياسية عملية عسكرية وانتصارات جديدة في جبهات مأرب.. آخر المستجدات واشنطن تتحدث عن حل في اليمن بعلم السعودية وتحدد أولوياتها اللواء العرادة يبشر بمؤشرات على نهاية الحوثيين في أطراف مأرب دولة تهدد بسجن كل من يدخلها قادما من الهند ماهو شلل المعدة الناتج عن ارتفاع نسبة السكر في الدم
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الامريكية، اليوم السبت 1 مايو/أيار، نقلا عن مسؤولين يمنيين بأن فيضانات عارمة اجتاحت أجزاء من البلاد نتيجة لسقوط أمطار موسمية غزيرة وأودت بأرواح 13 شخصا على الأقل بينهم طفلان.
وقال مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم للوكالة إن الضحايا يتوزعون بين محافظات صنعاء وإب وشبوة والحديدة حيث بدأ هطول الأمطار أواخر الشهر الماضي.
وكما أشاروا إلى أن محافظات عدن وتعز وحضرموت تضررت أيضا من الأمطار، حيث دمرت السيول عددا من المنازل والمركبات.
وذكرت مصادر الوكالة أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ بعض السكان المحاصرين في سياراتهم.
وكان عشرات الأشخاص قد لقوا مصرعهم جراء فيضانات مماثلة العام الماضي، فيما أجبر عشرات الآلاف على مغادرة ديارهم والنزوح بحثا عن مأوى آمن.