الخارجية الأمريكية: الرئيس بايدن يولي الملف اليمني الأولوية وقد حان الوقت لأن يوقف الحوثي إطلاق النار

الأحد 02 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت الخارجية الأميركية، السبت 1 مايو/أيار، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يولي الملف اليمني الأولوية من بين كل ملفات الشرق الأوسط.



ونقلت قناة "العربية" عن متحدث في وزارة الخارجية الأمريكية، قوله أن أولويتنا في اليمن هي "وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات والتوصل لحل سياسي".



وأشار إلى أن المبعوث الخاص ليندر كينغ سيسعى خلال جولته التي بدأها من الرياض الخميس، إلى التوصل لوقف إطلاق النار في مأرب.



وأضاف: "حان الوقت للحوثيين لوقف إطلاق النار والهجمات ضد المدنيين في اليمن والسعودية".



ودعت الخارجية الأمريكية مليشيا الحوثي إلى التوقف عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.



والخميس بدأ المبعوث الإمريكي جولة إلى المنطقة تشمل الرياض ومسقط في إطار مساعيه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن والدخول في مفاوضات سياسية تفضي إلى حل سلمي للأزمة اليمنية الممتدة منذ أكثر من ست سنوات.