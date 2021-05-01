وفاة قيادي إصلاحي رفيع بفيروس ”كورونا“

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توفي، اليوم السبت 1 مايو/أيار، الخبير الاقتصادي اليمني، والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح علي محمد أحمد الوافي، بعد صراع طويل مع مرض "السرطان" في أحد مشافي الهند.
وقالت مصادر مطلعة إن البرلماني السابق علي الوافي أصيب بكورونا في الاسبوع الأخير فيما كانت حالته وصلت إلى مرحلة حرجة جراء "السرطان".
وحسب المصادر فقد توفي البرلماني السابق والخبير الإقتصادي في مدينة "حيدر أباد" عاصمة ولاية "تيلانغانا" الهنديَّة.
والراحل كان نائب رئيس الدائرة الاقتصادية في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وعضو البرلمان في أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد، كما يعد من أبرز الأعلام المعروفة.
يذكر أن الوافي خبير اقتصادي حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة "كراتشي" في باكستان، وعمل أكاديمياً في جامعة صنعاء.
وينحدر الفقيد الراحل الى منطقة جبل حبشي في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.