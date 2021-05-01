عيدروس يعود الى عدن ويطمع في مشاركة سياسية

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عاد رئيس مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي المدعوم من الامارات، السبت، إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادما من العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وبحسب الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي فان الزبيدي عاد ظهر اليوم إلى العاصمة عدن بعد عدة زيارات خارجية ناجحة،وصفها بالناجحة.
وقال، إن الزبيدي شدد خلال تراسه لاجتماع لقيادات المجلس على ضرورة توحيد الجهود والإمكانيات على الساحة الجنوبية ولملمة الصف لمواجهة الأخطار التي تهدد الجنوب، مجدداً تمسكه بضرورة مشاركته في المفاوضات السياسية لتمثيل ما أسماه شعب الجنوب.