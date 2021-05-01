عملية عسكرية وانتصارات جديدة في جبهات مأرب.. آخر المستجدات

السبت 01 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-مأرب

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حققت قوات الجيش الوطني المسنودة برجال القبائل والمقاومة الشعبية ، اليوم السبت انتصارات جديدة في جبهات محافظة مأرب.

وتمكنت القوات من دحر مليشيا الحوثي الإرهابية من مواقع حاكمة، وتكبيدها خسائر بشرية ومادية فادحة في جبهات غرب وشمال غرب محافظة مأرب.

وقال قائد ميداني إن قوات الجيش الوطني نفذت صباح اليوم عملية هجومية واسعة على المواقع التي تتمركز عليها مليشيا الحوثي في جبهة الكسارة، شمال غرب المحافظة.

وأضاف لموقع الجيش أن العملية العسكرية، تمكن من خلالها الجيش تحرير واستعادة مواقع مهمة، مشيراً إلى أهمية هذه المواقع الحاكمة التي تشرف على خطوط إمداد العدو الحوثي.

بدوره نقل المركز الاعلامي للقوات المسلحة عن مصادر ميدانية قولها أن قوات الجيش الوطني سيطرت اليوم على تباب بن طالب والعترضة في جبهة الكسارة وإحراق وإعطاب أكثر من ثمانية اطقم حوثيـة.

إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش عناصر المليشيا وتجمعاتها في جبهة صرواح، موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا.

وفي الجبهة ذاتها تمكن قوات الجيش من إسقاط طائرة مسيرة، كانت تقوم بمهمة استطلاعية للمليشيا الحوثية.

بالتزامن استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بغارات مكثفة تجمعات وتعزيزات المليشيا التي كانت في طريقها إلى جبهة المشجح، وأسفرت الغارات الدقيقة على تدمير آليات وأطقما عسكرية.