عيدروس يعود الى عدن ويطمع في مشاركة سياسية عملية عسكرية وانتصارات جديدة في جبهات مأرب.. آخر المستجدات واشنطن تتحدث عن حل في اليمن بعلم السعودية وتحدد أولوياتها اللواء العرادة يبشر بمؤشرات على نهاية الحوثيين في أطراف مأرب دولة تهدد بسجن كل من يدخلها قادما من الهند ماهو شلل المعدة الناتج عن ارتفاع نسبة السكر في الدم عمليه عسكرية تفاجئ الحوثيين في الضالع والميليشيات تلجأ إلى تفجير مدرسة حبيل العبدي إنهيارات متسارعة في صفوف المليشيات الحوثية بعد تطهير عدد من المناطق الهامة في محافظة الضالع تفاصيل حوثنة الدولة بطريقة مفاجئة وتصفيات الجناح المعتدل بدعم إيراني دعوه عاجلة لمجلس الأمن الدولي بتدخل من مصر والسودان لحل النزاع
قال محافظ مأرب (شرق اليمن)، اللواء سلطان العرادة، يوم السبت، إن كل المؤشرات تشير إلى أن المحاولات الانتحارية للميليشيات الحوثية على أطراف المحافظة، شارفت على نهايتها بعد أن تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وبإسناد من تحالف دعم الشرعية.
جاء ذلك خلال اطلاع رئيس الحكومة معين عبدالملك خلال اتصال هاتفي، على الأوضاع الميدانية والعسكرية والأمنية، بحسب وكالة سبأ الرسمية.
و أضاف العرادة، قائلا "على الجميع أن يطمئن أن مأرب في منعة ولن يصلها الحوثي وقضيتنا هي استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وما تسعى إليه الميليشيا ومن خلفها إيران لفرض مشروعها التدميري وأطماعها التوسعية لن يتحقق وهو أبعد عليهم من النجوم في السماء".
من جهته، أكد رئيس الحكومة، أن مأرب هي بوابة النصر الكبير لليمن وشعبها، منوها بصمودها في مواجهة المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وتعهد بأن الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي ضد المدنيين والنازحين في مأرب لن تمر دون محاسبة وعقاب.
ولفت إلى أن الموقف الدولي المتهاون في التعامل مع جماعة الحوثي كجماعة إرهابية عنصرية، يدفعها لتحدي جهود إحلال السلام ويشجعها على ممارسة المزيد من جرائمها وإيغالها في دماء اليمنيين ومضاعفتها للأعمال المهددة لأمن اليمن وجيرانه ومحيطه الإقليمي والعالمي.