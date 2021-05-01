صفعة جديدة للمليشيات الحوثية في الضالع وأنباء عن تفجير مدرسة حبيل العبدي من قبل العصابة الإرهابية

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قالت مصاد إعلاميةبمحافظة الضالع أن مليشيات الحوثي فجرت مدرسة حبيل العبدي شمال محافظة الضالع.
يأتي ذلك بعد أعلان الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، فجر اليوم السبت، إطلاقه عملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثي شمال غربي محافظة الضالع ، تمكن خلالها من تحرير عدد من المناطق والمواقع المهمة.
وبحسب المركز الإعلامي للجيش فإن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهة الفاخر، وتكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وفي السياق ذاته، أعلن إعلام محور الضالع في بيان له أن القوات المشتركة الحكومية حققت انتصارات واسعة في قطاع الفاخر غرب قعطبة، شمال غربي محافظة الضالع، وسيطرت على عدة مواقع وبلدات مهمة كانت تخضع لسيطرة الحوثيين.
وبحسب البيان فإن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على: سوق الفاخر، قرية الفاخر، مفرق بيت الشرجي، بيت الشرجي، حصين الشرجي، شعب الماء، البطحاء شمال حبيل العبدي، تلال النبيجة، وسط انهيارات متسارعة في صفوف الحوثيين. وأشار إلى مقتل وجرح 26 حوثيا وتدمير آليات قتالية، لافتا إلى أن المعارك لا تزال مستمرة في الأطراف الشماليَّة لحبيل العِبدي شمال مديرية قعطبة.