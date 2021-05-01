إنهيارات متسارعة في صفوف المليشيات الحوثية بعد تطهير سوف الفاخر بالضالع

السبت 01 مايو 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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قالت مصادر عسكرية ل مأرب برس أن قوات الجيش والمقاومة الجنوبية شنو صباح اليوم السبت هجوما مباغت على مواقع المليشيات الحوثية في الضالع قطاع الفاخر وتمكنوا من السيطرة على سوق الفاخر الاستراتيجي

وأكد المصدر من إنهيار متسارع في صفوف المليشيا الحوثية الإرهابية بعد تطهير سوق الفاخر ، والابطال يسيطرون على حبيل العبدي الى بيت الصعتور وصبيرة ومرخزة ومثلث الفاخر واصبحوا على مشارف حمام النبيجة