إنهيارات متسارعة في صفوف المليشيات الحوثية بعد تطهير سوف الفاخر بالضالع

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قالت مصادر عسكرية ل مأرب برس أن قوات الجيش والمقاومة الجنوبية شنو صباح اليوم السبت هجوما مباغت على مواقع المليشيات الحوثية في الضالع قطاع الفاخر وتمكنوا من السيطرة على سوق الفاخر الاستراتيجي
وأكد المصدر من إنهيار متسارع في صفوف المليشيا الحوثية الإرهابية بعد تطهير سوق الفاخر ، والابطال يسيطرون على حبيل العبدي الى بيت الصعتور وصبيرة ومرخزة ومثلث الفاخر واصبحوا على مشارف حمام النبيجة