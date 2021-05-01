روسيا تحسم الجدل حول موقفها من رؤية ولي العهد في العلاقات الدولية

السبت 01 مايو 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعرب الكرملين، أمس، عن تأييده لرؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول العلاقات الدولية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن موسكو «تؤيد تصريحات ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بشأن أهمية مبادئ المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

ولفت بيسكوف إلى أهمية الرؤية التي قدمها الأمير محمد بن سلمان حول التزام الرياض بالدور المركزي للأمم المتحدة في الشؤون العالمية، وبناء العلاقات الدولية على مبادئ المساواة والاحترام والمراعاة العادلة للمصالح الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وشدد بيسكوف على أن «هذا التعاطي مع الشؤون الدولية يستحق أعلى درجات الثناء والترحيب.

وقال إن بلاده «تؤيد هذا النهج بشكل كامل». وأكد الناطق الرئاسي الروسي أنه «في ظل ما يحدث في العالم من انتهاكات للقانون الدولي فإن موسكو ترى أن هذا المدخل مهم ورائع للغاية».

وتأتي تصريحات بيسكوف في إطار تأكيد الموقف الروسي على ضرورة بناء العلاقات الدولية في إطار احترام المصالح المتبادلة والحوار المتكافئ ومبدأ عدم جواز التدخل للشؤون الداخلية للدول.

وأشارت مصادر روسية أكثر من مرة حديثا إلى تطابق مواقف موسكو والرياض في التعامل مع هذه الملفات.

وفى هذا السياق شدد بيسكوف على أن «الموقف الذي عبر عنه ولي العهد السعودي يشهد على المقاربات المشتركة لموسكو والرياض في السياسة الدولية»، وقال إن روسيا تعتزم زيادة تطوير العلاقات مع السعودية، وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أعلن أكثر من مرة تأييده الكامل لهذا المدخل في التعامل مع الإطار الرئيسي للشؤون الدولية وخصوصا مبادئ المساواة والاحترام والمراعاة العادلة للمصالح الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

وأضاف بيسكوف أنه «في ضوء هذه النظرة المشتركة، نحن مستعدون لتوسيع علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية، بما في ذلك من خلال تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس بوتين إلى الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) 2019