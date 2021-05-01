كارثة إنسانية كبرى ..تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بكورونا في الهند

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سجلت الهند، اليوم السبت، عددا قياسيا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا، تجاوز أكثر من 400 ألف إصابة خلال 24 ساعة.
وقالت وزارة الصحة الهندية إن الهند سجلت 401993 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أكبر زيادة يومية منذ بداية تفشي المرض.
وبلغ العدد الإجمالي لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي في الهند أكثر من 19.16 مليون حالة وفقا للوزارة.
وخلال نفس الفترة الزمنية، ارتفع عدد الوفيات بمقدار 3523 ليصل 211853 شخصًا، بينما تعافى أكثر من 15.68 مليون مريض منذ بداية الوباء.
وتعاني الهند من موجة جديدة شرسة من إصابات فيروس كورونا، بالتزامن مع نقص في الأكسجين والأدوية وأسرة المستشفيات.