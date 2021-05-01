«أبو خالد»..قيادي «حوثي»ينتزع روح طفلة بطريقة وحشية بعد أن حاول اغتصابها

السبت 01 مايو 2021 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 1020

أقدم قيادي حوثي في محافظة إب وسط اليمن على قتل طفلة بطريقة وحشية بعد أن حاول اغتصابها.

ونقل موقع العربية نت عن مصدر حقوقي إن مشرفاً حوثياً يدعى "أبو خالد" حاول الأربعاء الفائت، اغتصاب الطفلة مرام اسماعيل الأهيل (12 عاماً) من أهالي قرية الشعور، التابعة لمنطقة العود، بمديرية النادرة، في أحد وديان المنطقة، إلا أنها قاومته باستخدام حجرة صغيرة وجهت بها ضربات إلى وجهه، قبل أن يقوم بتهشيم رأسها، مستخدماً حجراً حتى فارقت الحياة.

مضرجة بدمائها

كما أضاف أن مواطنين سمعوا صراخ الطفلة أثناء الإمساك بها من قبل القيادي الحوثي، وهرعوا إلى مكان الحادثة ووجدوا الضحية مضرجة بدمائها، في الوقت الذي كان فيه الجاني يهم بالهروب بالقرب من مكان ارتكاب الجريمة، وفق صحيفة "الشارع" اليمنية.

إلى ذلك أوضح أن عدداً من عناصر الميليشيات داهمت منزل أسرة الطفلة الضحية، وقامت باختطاف والدها وإخوانها وعدد من أبناء عمومتها واقتادتهم إلى مكان مجهول.

"توقيع تنازل"

وأكد المصدر، بحسب الصحيفة، أن قيادات ميليشيات الحوثي في المحافظة تضغط على والد الطفلة المختطف برفقة أبنائه لـ"توقيع تنازل عن دم ابنته".

يذكر أن محافظة إب، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، تشهد انفلاتاً أمنياً وانتشاراً واسعاً لمختلف الجرائم بشكل شبه يومي.