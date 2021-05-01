فيما مصادر تؤكد الانتهاء من ترتيبات عسكرية ستغير مجريات المعارك.. عمليات الجيش تبدأ استراتيجية عسكرية جديدة بعد دعوة ”العرادة“ والقوات تتقدم الى عمق العدو بهجمات خاطفة وتحصد أكثر من 100 حوثياً

السبت 01 مايو 2021 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ خاص

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نفّذت وحدة من قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة 30 أبريل/نيسان، هجوماً خاطفاً، استهدف قدرات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح غرب مارب، تمكنت خلاله من تدمير العيارات والمدفعية المعادية في عمق العدو الحوثي خلف خطوط النار بجبهة المشجح، ومصرع كل طاقمها من العناصر الحوثية.

وأفادت مصادر ميدانية، بأن عمليات الجيش ستتحول خلال الأيام القادمة من الدفاع إلى الهجوم، وبدأت تنفيذ استراتيجية عسكرية جديدة نحو جبهات مفتوحة بعد نجاح التكتيك العسكري الدفاعي في جبهتي "الكسارة والمشجح"، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد معارك مفتوحة في جبهات مختلفة بمحيط مأرب وصنعاء والجوف والبيضاء وحجة وتعز.

وأكدت المصادر الانتهاء من ترتيبات عسكرية وأمنية في صفوف الشرعية تحت إشراف التحالف العربي، من شأنها تغيير مجريات المعارك في جميع الجبهات، حيث تم معالجة وإصلاح الاختلالات والخلافات كافة التي حدثت في الفترات السابقة.

دعوة العرادة

يأتي ذلك، بعد يومين من دعوة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، لشباب اليمن للنفير والالتحاق بمعسكرات التدريب بالجيش للدفاع عن مستقبلهم، والانخراط في معسكرات التدريب بالجيش الوطني للالتحاق بزملائهم ورفاقهم في الجبهات، "لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية التي جاءت بمبادئ مغايرة لمبادئ الشعب اليمني وقيمه وهويته".

وقال العرادة إن على الشباب أن يهبّوا للدفاع عن وطنهم والانخراط في صفوفت الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورفد الجبهات، مؤكدا أهمية انخراط الشباب في مقاومة المليشيا لاستعادة دولتهم وحماية مستقبلهم وضمان العيش في ووو ظل دولة تكفل حقهم في الحياة الكريمة.

وأضاف: "يجب أن يفهم الحوثي أن المسألة أكبر بكثير من جلب مجاميع الأطفال والمغرر بهم بالمئات إلى خطوط النار لأخذ تبة هنا أو موقع هناك، فالقضية اليوم هي بلد بمؤسساته وتاريخ وشعب وحضارة، وما يخطط له الحوثي والإيرانيون من ورائهم لن يتحقق وهو أبعد عليهم من النجوم في السماء".

وجدد اللواء العرادة التأكيد على أن مأربن قادرة على الدفاع عن نفسها، داعياً جميع اليمنيين في مختلف المناطق والجبهات لمضاعفة الجهود والوقوف صفاً جمهورياً واحداً لوأد هذه المليشيا وتحقيق الخلاص للشعب اليمني من المعاناة التي تسببت بها لخدمة المشروع الفارسي الذي يستهدف اليمن والمنطقة العربية. بالتزامن مع دعوة محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، للنفير ضد الميليشيات، مؤكداً تلبية دعوة العرادة لاستكمال تحرير اليمن من الحوثيين.

مرحلة فاصلة

خبير عسكري مطلع، قال لـ”مأرب برس“، ان خطاب محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة الذي دعا فيه إلى والنفير والتعبئة العامة، لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية يعد ”مرحلة فاصلة في الحرب ضد المليشيات الحوثية“.

وأضاف: ”قد يكون الجيش الوطني نجح وبقوة في خطته لاستنزاف المليشيات، لكن المرحلة القادمة ستكون أكثر نزيفا وأكثر مباغتة ستقلب الموازين وتغير المعادلات، وغدا لناظره قريب“.

ومضى يقول: ”كثيرون لا يعلمون ماذا يعني أن تصدر هذه الدعوة من اللواء سلطان العرادة، ولا يدركون أن ورائها بركانا حارقا ينتظر الحوثيين، اللواء سلطان العرادة قائد لا يعرف التراجع ولا يعرف الانحناء للباطل، إذا قال صدق وإذا وعد أوفى، وإذا تكلم اسمع، ولا نامت أعين الجبناء“.

وكانت قوات الجيش والقبائل نفذت أمس، كمائن نوعية ضد مجاميع حوثية تم استقدامها إلى جبهات غرب مأرب، حيث تم تدمير آليات قتالية ومصرع 17 حوثياً في كمين على أطراف المشجح، كما تم استدراج عناصر حوثية مع آلياتهم وكمية من الذخائر في "الكسارة" وتم تحييدها، وغنيمة الأسلحة.

من جانبها، واصلت مقاتلات التحالف إسناد قوات الجيش والقبائل، وشنت غارات على تجمعات وتعزيزات للميليشيات في مواقع متفرقة من مديريات "مدغل وصرواح ومجزر" غرب مأرب، وأخرى في مديريتي "جبل مراد ورحبة والعبدية" جنوبها.

وكانت مصادر ميدانية، أكدت مصرع أكثر من 100 حوثي خلال معارك الخميس والجمعة، في جبهات محور مأرب الغربي، بينهم قيادات ميدانية بارزة.

استجابة العكيمي

واستجابة لدعوة اللواء سلطان العرادة، دعا محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي أبناء المحافظة واليمن بشكل عام إلى النفير ومساندة الجيش الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران.

وشدد العكيمي على ضرورة "التعبئة في صفوف أبناء الجوف استجابة لدعوة محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة لمحاربة مليشيات الحوثي الإيرانية"، مؤكداً أنه "لا قول إلا قول الميدان وما ث خرجنا من بيوتنا إلا لنعود إليها أحرارا".

وقال محافظ الجوف إن "مأرب جمعت كل اليمنيين وهي اليوم تلبية لدعوة النفير العام في مواجهة المشروع الإيراني والدفاع عن مأرب التي احتضنت حضارة سبأ وستكون منطلقاً لتحرير اليمن وإعادة التاريخ العظيم".

كما دعا جميع أبناء الجوف ومن يسكنها من الأبطال الأحرار ممن ضحوا ومازالوا في الدفاع عن الجمهورية، وقدموا فلذات أكبادهم رخيصة في مواجهة البربرية الحوثي إلى "النفير، ومواصلة عطائهم للحرية وتضحياتهم لدحر المليشيا التي أصبحت لعبة بيد إيران وتحرير كامل تراب الوطن منها".