تليغرام يعلن إطلاق خاصية جديدة تتعلق بالتواصل المرئي

السبت 01 مايو 2021 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قال موقع theverge الأمريكي، في تقرير نشره الخميس الماضي29 أبريل/نيسان 2021، إن التغييرات التي حدثت في سياسة الخصوصية الخاصة بـ"واتساب" دفعت بعض المستخدمين إلى استخدام تطبيقات مراسلة أخرى.

التقرير أشار إلى أن تطبيق تليغرام هو أحد هذه التطبيقات التي اكتسبت الكثير من المستخدمين الجدد، ومع زيادة عدد المستخدمين، طَرَحَ تليغرام، القائم على السحابة الإلكترونية، العديد من الميزات الجديدة بهدف تقديم تجربة غامرة وسلسة للمستخدم.

خاصية مكالمات الفيديو

في المقابل يستعد التطبيق للحصول على خاصية مكالمات الفيديو الجماعية التي طال انتظارها. ووفقاً لما أورده موقع Yahoo Finance، فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تليغرام، بافل دوروف، أن إصدار IOS من التطبيق سيُدعَم بمكالمات الفيديو الجماعية في شهر مايو/أيار 2021. وكانت الشركة قد خطَّطَت من قبل لطرح الخاصية العام الماضي.

وفقاً للتقرير، أصدر دوروف هذا الإعلان عبر رسالةٍ نصية نشرها بقناته الرسمية على تليغرام، إذ كتب: "سنضيف بُعداً للفيديو إلى محادثاتنا الصوتية في مايو/أيار، مِمَّا يجعل تليغرام منصةً قويةً لمكالمات الفيديو الجماعية. انتظرونا". ويقدِّم تليغرام تشفيراً شاملاً بالفعل في مكالمات الفيديو بين شخصين.

تطبيقان جديدان

في المقابل قال تقرير نشره موقع Gadgets Now، إنه في الآونة الأخيرة، أُبلِغَ عن أن تليغرام يخطِّط لتقديم تطبيقين جديدين على الإنترنت. ووفقاً لتقريرٍ صادرٍ عن مدونة DroidMaze، ستطلق الشركة تطبيقين هما: Telegram WebK وTelegram WebZ.

إذ تأتي التطبيقات مع ميزاتٍ مثل فولدرات الدردشة، ودعم المُلصَقات، والبحث، وخيارات جديدة أخرى. ومع ذلك، فإنها تفتقر إلى بعض الميزات المهمة المطلوبة للمناطق التي قد تدخل في وضع الإغلاق مرةً أخرى بسبب جائحة كوفيد-19، وهي مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية.