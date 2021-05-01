ضجة في مصر... ماذا فعلت راقصة شهيرة داخل مسجد في رمضان

السبت 01 مايو 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أثارت جلسة تصوير لراقصة شهيرة داخل ساحة مسجد الميناء الكبير في مدينة الغردقة في مصر غضبا واسعا بين أهالي المدينة.

ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، عبر أهالي المدينة عن غضبهم بشأن تلك الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة مع نشر الراقصة جوهرة صورا لها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" وهي ترتدي الحجاب وعباءة بيضاء قائلة: "رمضان كريم على الأمة الإسلامية، أعاده الله عليكم وعلى أسرتكم بالخير".

وقال مواطنون إنه لا يصح ترك ساحة مسجد الميناء لراقصة تلتقط صورا "في أيام مباركة في شهر كريم"، معربين عن دهشتهم من اختيارها المسجد تحديدا في رمضان رغم أن الغردقة بها كثير من الأماكن السياحية.

من جهته قال مصدر مسؤول في مديرية أوقاف محافظة البحر الأحمر للصحيفة إن الصور تم التقاطها بساحة المسجد في غير أوقات الصلاة، لافتا إلى أن ساحة المسجد تعد محط جولات وزيارات سياحية للسائحين، وذلك ضمن برنامج شركات السياحة.

وأضاف أنه لم يتلق أي طلب بخصوص تصريح لعقد جلسات تصوير للراقصة جوهرة.