وزير الصحة ”قاسم بحيبح“ يعقد لقاء موسع مع مسؤولي القطاع الصحي بساحل حضرموت

السبت 01 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، الجمعة 30 أبريل/نيسان، لقاءا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي ومدراء مكاتب الصحة بمديريات ساحل حضرموت، بحضور مستشار الوزير الدكتور عبدالله بن غوث.

وأكد الوزير "بحيبح" استعداد الوزارة لتذليل كافة الصعوبات أمام عمل مكاتب الصحة والمرافق الصحية من خلال دعم الوزارة لتوفير بعض المتطلبات والاحتياجات الضرورية للمستشفيات والمرافق الصحية.

ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا وبالغا لمحافظة حضرموت، وتسعى من خلال شراكتها مع المنظمات الدولية الداعمة للقطاع الصحي إلى اعتماد بعض البرامج والمشاريع الصحية وكذلك توفير الأدوية والعلاجات المجانية التي ستسهم في تخفيف معاناه المرضى، وكذا تحسين عمل القطاعات الصحية بمديريات حضرموت في إطار خطة الوزارة للنهوض بالخدمات الصحية في جميع المحافظات المحررة.

واستعرض مدراء مكاتب الصحة بمديريات ساحل حضرموت، أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المرافق الصحية، وسبل تحسين أوضاع العاملين الصحيين وتوفير المتطلبات والاحتياجات للمرافق الصحية؛ للرفع وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

كما تضمن اللقاء مداخلات واستفسارات من الحاضرين تركزت أغلبها حول آلية تنفيذ خطة الوزارة ونصيب محافظة حضرموت من المشاريع المعتمدة من قبل الحكومة والمنظمات الدولية.

وعقب إتمام الوزير بحيبح من الرد على جميع المداخلات والاستفسارات، أشاد بجهود مسؤولي القطاع الصحي والعاملين الصحيين في حضرموت للإبقاء على مستوى الخدمات الصحية المقدمة على نحو يستفيد منه المواطنون في المحافظة وحتى القادمين إليها من المحافظات المجاورة.