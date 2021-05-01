وزير الصحة ”قاسم بحيبح“ يعقد لقاء موسع مع مسؤولي القطاع الصحي بساحل حضرموت السفير ”العواضي“ يطالب المجتمع الدولي الضغط على مليشيا الحوثي بالتوقف عن استهداف مارب قوات ”الشرعية“ تنفذ هجوماً خاطفاً في عمق العدو الحوثي بجبهة ”المشجح“ وفاة وزير الدفاع الأسبق في ظروف غامضة بالعاصمة صنعاء محمد بن سلمان يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص باليمن جهود التوصل لحل سياسي شامل السعودية : رجل يفتح النار أمام منزل أهل زوجته بالرياض إيران :نريد التوصل لتفاهم مع السعودية بشكل عاجل محتجون في إيران يهتفون بالموت لـ ظريف رغم الحرب وكل ما تمر به البلد.. أكثر من 5 آلاف مهاجر افريقي يصلون اليمن زينبيات الحوثي يقمعن النساء في صنعاء ويمنعن اقامة الصلاة
عقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، الجمعة 30 أبريل/نيسان، لقاءا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي ومدراء مكاتب الصحة بمديريات ساحل حضرموت، بحضور مستشار الوزير الدكتور عبدالله بن غوث.
وأكد الوزير "بحيبح" استعداد الوزارة لتذليل كافة الصعوبات أمام عمل مكاتب الصحة والمرافق الصحية من خلال دعم الوزارة لتوفير بعض المتطلبات والاحتياجات الضرورية للمستشفيات والمرافق الصحية.
ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا وبالغا لمحافظة حضرموت، وتسعى من خلال شراكتها مع المنظمات الدولية الداعمة للقطاع الصحي إلى اعتماد بعض البرامج والمشاريع الصحية وكذلك توفير الأدوية والعلاجات المجانية التي ستسهم في تخفيف معاناه المرضى، وكذا تحسين عمل القطاعات الصحية بمديريات حضرموت في إطار خطة الوزارة للنهوض بالخدمات الصحية في جميع المحافظات المحررة.
واستعرض مدراء مكاتب الصحة بمديريات ساحل حضرموت، أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المرافق الصحية، وسبل تحسين أوضاع العاملين الصحيين وتوفير المتطلبات والاحتياجات للمرافق الصحية؛ للرفع وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.
كما تضمن اللقاء مداخلات واستفسارات من الحاضرين تركزت أغلبها حول آلية تنفيذ خطة الوزارة ونصيب محافظة حضرموت من المشاريع المعتمدة من قبل الحكومة والمنظمات الدولية.
وعقب إتمام الوزير بحيبح من الرد على جميع المداخلات والاستفسارات، أشاد بجهود مسؤولي القطاع الصحي والعاملين الصحيين في حضرموت للإبقاء على مستوى الخدمات الصحية المقدمة على نحو يستفيد منه المواطنون في المحافظة وحتى القادمين إليها من المحافظات المجاورة.