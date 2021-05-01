السفير ”العواضي“ يطالب المجتمع الدولي الضغط على مليشيا الحوثي بالتوقف عن استهداف مارب

السبت 01 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 409

ثمن القائم بأعمال السفارة اليمنية في نيروبي عبدالسلام العواضي، الجمعة 30 أبريل/نيسان، المواقف الايجابية للحكومة الكينية الداعم لبلادنا في مجلس الامن الدولي.

واطلع العواضي، مدير دائرة شؤون الامم المتحدة و الشؤون الدولية في وزارة الخارجية الكينية السفير سالم محمد سالم، اليوم، على اخر المستجدات في بلادنا و الهجوم الشرس الذي تقوم به المليشيات الحوثية على محافظة مارب و استهداف المدنيين و مخيمات النازحين باستخدام كل انواع الاسلحة الثقيلة بما فيها المدفعية و الطائرات المسيرة و الصواريخ البالستية والتى ادت الى مقتل واصابة وتهجير المئات.

وأشار الى ان جرائم الحرب التى ترتكبها مليشيات الحوثي بدعم ايران وحزب الله و بالتعاون مع تنظيم القاعدة في اليمن يعد انتهاك مستمر للقانون الدولي الانساني و سيؤدي الى اطالة امد الحرب وتفاقم تداعياتها الانسانية الكارثية.

وطالب المجتمع الدولي الضغط على المليشيات الحوثية بالتوقف عن استهداف محافظة مارب التى احتضنت بامن و سلام اكثر من ٢ مليون نازح.

وأكد ان الحكومة اليمنية ظلت ومازالت تنشد السلام و تدعم كافة جهود المبعوث الدولي الى اليم..لافتاً الى ان المليشيات الحوثية تعرقل و ترفض كل جهود ومبادرات السلام واخرها المبادرة السعودية .

من جانبه، اكد المسؤول الكيني على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين..مشيراً الى ان مايحدث في اليمن من خلال موقعها الاستراتيجي ينعكس على القرن الافريقي.

ونوه إلى ان بلاده تقف ضد كل العناصر الارهابية..مجدداً وقوف كينيا مع الشرعية اليمنية و تدعم كافة جهود السلام من خلال عضويتها في مجلس الامن.