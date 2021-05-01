وزير الصحة ”قاسم بحيبح“ يعقد لقاء موسع مع مسؤولي القطاع الصحي بساحل حضرموت السفير ”العواضي“ يطالب المجتمع الدولي الضغط على مليشيا الحوثي بالتوقف عن استهداف مارب قوات ”الشرعية“ تنفذ هجوماً خاطفاً في عمق العدو الحوثي بجبهة ”المشجح“ وفاة وزير الدفاع الأسبق في ظروف غامضة بالعاصمة صنعاء محمد بن سلمان يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص باليمن جهود التوصل لحل سياسي شامل السعودية : رجل يفتح النار أمام منزل أهل زوجته بالرياض إيران :نريد التوصل لتفاهم مع السعودية بشكل عاجل محتجون في إيران يهتفون بالموت لـ ظريف رغم الحرب وكل ما تمر به البلد.. أكثر من 5 آلاف مهاجر افريقي يصلون اليمن زينبيات الحوثي يقمعن النساء في صنعاء ويمنعن اقامة الصلاة
ثمن القائم بأعمال السفارة اليمنية في نيروبي عبدالسلام العواضي، الجمعة 30 أبريل/نيسان، المواقف الايجابية للحكومة الكينية الداعم لبلادنا في مجلس الامن الدولي.
واطلع العواضي، مدير دائرة شؤون الامم المتحدة و الشؤون الدولية في وزارة الخارجية الكينية السفير سالم محمد سالم، اليوم، على اخر المستجدات في بلادنا و الهجوم الشرس الذي تقوم به المليشيات الحوثية على محافظة مارب و استهداف المدنيين و مخيمات النازحين باستخدام كل انواع الاسلحة الثقيلة بما فيها المدفعية و الطائرات المسيرة و الصواريخ البالستية والتى ادت الى مقتل واصابة وتهجير المئات.
وأشار الى ان جرائم الحرب التى ترتكبها مليشيات الحوثي بدعم ايران وحزب الله و بالتعاون مع تنظيم القاعدة في اليمن يعد انتهاك مستمر للقانون الدولي الانساني و سيؤدي الى اطالة امد الحرب وتفاقم تداعياتها الانسانية الكارثية.
وطالب المجتمع الدولي الضغط على المليشيات الحوثية بالتوقف عن استهداف محافظة مارب التى احتضنت بامن و سلام اكثر من ٢ مليون نازح.
وأكد ان الحكومة اليمنية ظلت ومازالت تنشد السلام و تدعم كافة جهود المبعوث الدولي الى اليم..لافتاً الى ان المليشيات الحوثية تعرقل و ترفض كل جهود ومبادرات السلام واخرها المبادرة السعودية .
من جانبه، اكد المسؤول الكيني على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين..مشيراً الى ان مايحدث في اليمن من خلال موقعها الاستراتيجي ينعكس على القرن الافريقي.
ونوه إلى ان بلاده تقف ضد كل العناصر الارهابية..مجدداً وقوف كينيا مع الشرعية اليمنية و تدعم كافة جهود السلام من خلال عضويتها في مجلس الامن.