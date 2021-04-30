قوات ”الشرعية“ تنفذ هجوماً خاطفاً في عمق العدو الحوثي بجبهة ”المشجح“

الجمعة 30 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نفّذت وحدة من قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة 30 أبريل/نيسان، هجوماً خاطفاً استهدف قدرات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح غرب مارب، وألحق بها خسائر مادية كبيرة.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" فان قوات الجيش الوطني تمكنت من تدمير العيارات والمدفعية المعادية في عمق العدو الحوثي بجبهة المشجح، ومصرع كل طاقمها من العناصر الحوثية.

وأضاف البيان "أن أبطال الجيش الوطني عادوا إلى مواقعهم السابقة بسلام بعد نجاحهم في تنفيذ الهجوم في عمق العدو خلف خطوط النار".

وفي وقت لاحق، استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات المليشيا الحوثية وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهات الغربية، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.