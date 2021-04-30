وفاة وزير الدفاع الأسبق في ظروف غامضة بالعاصمة صنعاء

الجمعة 30 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة 30 أبريل/نيسان، بوفاة وزير الدفاع اليمني الأسبق اللواء عبدالملك السياني، في ظروف غامضة بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.



والسياني أحد أبرز القيادات العسكرية الموالية للحوثيين، وتولى عدة مناصب خلال أكثر من ثلاثة عقود مضت في مؤسسة الجيش اليمني إبان حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أبرزها وزير الدفاع.



وولد اللواء السياني في أربعينيات القرن الماضي بمنطقة سيان في مديرية سنحان محافظة صنعاء.



وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت الجماعة وفاة قيادات عسكرية وأمنية ومدنية كبيرة أبرزهم اللواء يحيى الشامي ونجله اللواء زكريا الشامي، والقيادي سلطان زابن، والقيادي حسين زيد بن يحيى، دون ذكر أسباب الوفاة.



وتأتي هذه الوفيات في ظل أنباء عن حرب تصفيات داخل الجماعة والتي تصاعدت منذ وصول مندوب إيران لدى الحوثيين، القيادي في الحرس الثوري الإيراني المدعو "حسن ايرلو"، فيما تعزوها مصادر أخرى لفيروس كورونا الذي يضرب الصف القيادي الأعلى بالجماعة.