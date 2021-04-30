حل سياسي شامل في اليمن على طاولة محمد بن سلمان والمبعوث الأمريكي الخاص

الجمعة 30 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندر كينغ، ليل (الخميس/الجمعة)، جهود الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

جاء ذلك خلال لقائهما بالمملكة، على هامش زيارة رسمية يجريها المبعوث الأمريكي لليمن إلى السعودية، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

الوكالة قالت أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.