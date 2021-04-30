السعودية : رجل يفتح النار أمام منزل أهل زوجته بالرياض

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في حادث أثار ضجة وردود أفعال واسعة في السعودية أقدم شخص على إطلاق النار أمام منزل أهل زوجته في حي عرقة بالعاصمة الرياض مهددا السيدة بحرقها،
ما دفع السلطات للتدخل في القضية. وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق شخص النار أكثر من مرة أمام أحد المنازل في حي عرقة بالرياض، وذكر مغردون في هاشتاغ "#فيصل_مطلق_نار_عرقة"، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في "تويتر"، أن المهاجم كان يستهدف منزل أهل زوجته لمدة 4 أيام.
. وأظهر الفيديو الذي وثقته امرأة من فوق المنزل، وهي فيما يبدو زوجة المهاجم، لحظة إطلاق النار أكثر من مرة وصراخها، فيما كانت تنادي على أخيها الذي كان يتصدى لزوجها.
وتناقل مغردون داخل الهاشتاغ مقاطع صوتية أرسلها الزوج عبر منصة "واتساب" لزوجته وعائلتها يهددهم فيها بالحرق جميعا حتى أولاده بسبب طلبها الخلع، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ويسوف يقتلهم. كما كشف بعض الناشطين عن هوية الرجل قائلين إنه يقيم في حي طويق بالرياض وطالبوا السلطات بالقبض عليه.