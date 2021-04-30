رغم الحرب وكل ما تمر به البلد.. أكثر من 5 آلاف مهاجر افريقي يصلون اليمن

الجمعة 30 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 5 آلاف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضافت المنظمة في تقريرها الربع سنوي، أنه في الربع الأول من عام 2021 ظل وصول المهاجرين إلى اليمن منخفضًا مقارنة بسنوات ما قبل وباء كورونا، على الرغم من بعض التخفيف للقيود المفروضة على الحركة وأمن الحدود.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 5 آلاف و113 مهاجراً وصلوا إلى اليمن في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ 27 ألف و948 مهاجراً في الفترة نفسها من عام 2020، و37 ألف و109 عام 2019.

وقدرت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أن أكثر من 32 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء اليمن في ظروف مزرية، مع وصول محدود للغاية إلى الخدمات الأساسية مثل المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية.

وقالت المنظمة أن تقارير من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تفيد بأن عمليات النقل القسري للمهاجرين إلى المحافظات الجنوبية مستمرة، وعادة ما يتم إنزال المهاجرين بالقرب من نقاط المراقبة، ثم يشقون طريقهم إلى عدن حيث يوجد أكثر من 6 آلاف مهاجر تقطعت بهم السبل.

وقدرت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 22 ألف مهاجر قد تم نقلهم قسرا بهذه الطريقة منذ نوفمبر 2019.