زينبيات الحوثي يقمعن النساء في صنعاء ويمنعن اقامة الصلاة

الجمعة 30 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أقدمت ما تعرف بـ«كتائب الأمن النسائية (الزينبيات)»بحملات قمع ضد النساء وإغلاق المصليات الخاصة بهن في عدد من مساجد مدينة صنعاء، بهدف تحويلها من أماكن لإقامة الصلاة إلى منابر لإستقطاب النساء وتلقينهن الأفكار الخمينية.

حيث داهمت عناصر الأمن النسائية الحوثية على مدى الأيام القليلة الماضية العشرات من المصليات الخاصة بالنساء بعدد من مساجد صنعاء بحجة رفضهن الجلوس عقب التراويح للاستماع إلى محاضرات وأفكار يروجها زعيم الجماعة الحوثية عن قداسة السلالة التي ينتمي إليها وأحقيتها في الحكم والثروة، في سياق سياسة التعبئة الفكرية ذات الصبغة الطائفية التي تحاول الجماعة فرضها بقوة السلاح.

فيما لاتزال مصليات النساء في مساجد أحياء السنينة والحصبة، وعصر والقاع وبيت بوس وصنعاء القديمة، مغلقة لليوم الثالث على التوالي عقب امتناع نساء تلك الأحياء للاستماع لمحاضرات شرعت الجماعة الحوثية منذ دخول رمضان في إقامتها تحت اسم "أمسيات رمضانية".