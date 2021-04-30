”أمين العكيمي“ يلبي دعوة ”سلطان العرادة“ ويلعن التعبئة العامة والنفير لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية

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دعا محافظ الجوف، اللواء أمين العكيمي، الخميس 29 أبريل/نيسان، أبناء المحافظة واليمن بشكل عام الى النفير ومساندة الجيش الوطني حتى القضاء على ميليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة اليمن الجمهوري.
جاء ذلك خلال ترؤسه لقاء موسع ضم قيادات السلطة المحلية وعدد من وجهاء واعيان قبائل "دهم"، بحسب وكالة سباء للانباء.
واكد "العكيمي" على التعبئة في صفوف ابناء الجوف استجابة لدعوة محافظ مارب اللواء سلطان العرادة لمحاربة مليشيات الحوثي الايرانية.
وقال محافظ الجوف ان "مأرب جمعت كل اليمنيين وهي اليوم تلبية لدعوة النفير العام في مواجهة المشروع الايراني والدفاع عن مارب التي احتضنت حضارة سبأ وستكون منطلق لتحرير اليمن واعادة التاريخ العظيم".
كما دعا جميع ابناء الجوف ومن يسكنها من الابطال الاحرار الذين ضحوا ولازالوا في الدفاع عن الجمهورية وقدموا فلذات اكبادهم رخيصة في مواجهة البربرية الحوثي إلى النفير ومواصلة عطاءهم للحرية وتضحياتهم لدحر المليشيا التي أصبحت لعبة بيد ايران وتحرير كامل تراب الوطن منها".
وأضاف العكيمي"لا قول إلا قول الميدان وما خرجنا من بيوتنا إلا لنعود إليها أحرارا".