وزير الخارجية اليمني: هناك جهود إقليمية ودولية كبيرة لإنهاء الحرب تقرير دولي: مقتل وإصابة 78 مدنيا جراء تصاعد القتال في مأرب توجه غربي جديد تجاه ”الحوثي“ ومأرب.. صحيفة لندنية تكشف كواليس جولة ”ليندركينغ“ الخليجية الخامسة وخفايا تحركات غير مسبوقة في أروقة ”الكونغرس“ خلال الأيام الماضية ”شائعات انهزام“ تشي بقرب سقوط المليشيا والدفاع اليمنية تفضح ”الحوثي“ وتكشف عن ”محارق موت أُعدت باحترافية نادرة فاقت كل نظريات الحرب الإيرانية“ قائد عسكري رفيع يكشف حقيقة توقف المعارك في جبهة ”مقبنة“ وأرياف تعز الغربية والجنوبية ويؤكد: ”هدفنا البرح“ ”معين عبدالملك“ يثير غضب الانفصاليين و”والانتقالي الجنوبي“ يصعد ضد الحكومة ويلوح بالانسحاب منها ماهي المفاجئة التي فاجئ بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الإعلامي الذي حاوره العفو الدولية تطالب بالإفراج العاجل عن انتصار الحمادي وتكشف بعض ما حدث معها اثناء التحقيق هيئة كبار العلماء بالسعودية تصدر بيانا مفاجئا بخصوص تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان فنانة شهيرة تستغيث لأول مرة بعد خروجها من سجن10 سنوات
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، الجمعة 30 أبريل/نيسان، إن هناك جهوداً إقليمية ودولية كبيرة للدفع بإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن.
وأشار ”بن مبارك“ في تصريح لـ”الشرق الأوسط“؛ الى ان تلك الجهود تصطدم حتى اللحظة بتعنت الميليشيات الحوثية واستمرار إصرارها على العمليات العسكرية والهجمات الصاروخية والطيران المسيّر، سواء في مأرب أو على المملكة العربية السعودية.
وأضاف: ”نأمل أن تنصت هذه الميليشيات لصوت العقل وتنحاز لمصلحة اليمن، خاصة في ضوء النداءات الأخيرة والرسائل الإيجابية من الحكومة اليمنية ومن المملكة العربية السعودية“.
وللمرة الخامسة منذ توليه مهمته، يزور المبعوث الأميركي الى اليمن "تيموثي ليندركينغ" المنطقة.
وبالتزامن مع زيارة قريبة للمبعوث الأممي "مارتن غريفيث"، بالتزامن مع استمرار الصراع في مأرب، يواصل المجتمع الدولي جهوده في التوسط لإنهاء الصراع ووقف ”آلة الحرب“؛ وهو ما دفع بالمبعوثين إلى السفر، ليتربع الملف على جدول أعمالهما، إلى جانب الملف الإنساني.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أمس، أن ليندركينغ سيزور السعودية وسلطنة عمان، وسيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين، ووصفت التصعيد في مأرب بأنه ”لا يؤدي إلا لتفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد الشعب اليمني".
وقال مسؤول غربي واسع الاطلاع، لـ”الشرق الأوسط"، إن "على الحوثيين أن يدركوا أنهم لم يكسبوا مأرب"، وذلك رغم تصعيدهم. وأضاف المسؤول أن على الحوثيين أن يتفهموا ”أن صبر المجتمع الدولي والولايات المتحدة آخذ في النفاد".