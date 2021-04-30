تقرير دولي: مقتل وإصابة 78 مدنيا جراء تصاعد القتال في مأرب

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قال تقرير دولي، الخميس 29 أبريل/نيسان، إن القتال المتصاعد في محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن) أسفر عن مقتل وإصابة ثمانية وسبعين مدنياً، منذ مطلع العام الجاري.
جاء ذلك في تقرير لمشروع "مراقبة الأثر المدني"، التابع لمنظمات أممية ودولية، قال فيه إنه، منذ بداية العام الحالي، سجل تسعا وسبعين حادثة عنف مسلح أثّرت بشكل مباشر على المدنيين.
وأوضح التقرير أن تلك الحوادث أسفرت عن وقوع أربع وسبعين ضحية مدنية، بما في ذلك ثماني عشرة حالة وفاة، مشيرا إلى أن القتال كان له تأثير كبير بشكل متزايد على السكان المدنيين، حيث تصاعدت أعداد الضحايا المدنيين وحالات النزوح.
كما لفت إلى عدّة تقارير عن سقوط نيران المدفعية على مواقع النازحين وبالقرب منها، بينما تواصل الصواريخ والقذائف ضرب أحياء في مدينة مأرب.
يأتي ذلك فيما كثفت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على مواقع متفرّقة غربي مأرب، بالتزامن مع استمرار المعارك في جبهتي "المشجح" و"الكسارة".
وقالت مصادر ميدانية إن أكثر من عشر غارات استهدفت مواقع وتحصينات لمليشيا الحوثي، ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، كما دمّرت الغارات عددا من الآليات العسكرية التابعة للمليشيا، على امتداد خط المواجهة في الجهة الشمالية الغربية.