”شائعات انهزام“ تشي بقرب سقوط المليشيا والدفاع اليمنية تفضح ”الحوثي“ وتكشف عن ”محارق موت أُعدت باحترافية نادرة فاقت كل نظريات الحرب الإيرانية“

الجمعة 30 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 901

قالت وزارة الدفاع اليمنية، الخميس 29 أبريل/نيسان، ان موجات ”شائعات الانهزام“ التي تبثها مليشيا الحوثي الانقلابية، ”لم تزد أنساق الصف الجمهوري الا إيماناً على إيمانهم بقيم الحرية والعدالة والانتصار للكرامة، والإصرار على تحقيق هدف الخلاص من مليشيا إرهابية“.

وقالت في افتتاحية صحيفة ”26 سبتمبر“ الناطقة باسمها: ”مع كل موجة إشاعة تستهدف بها المليشيا أنساق الصف الجمهوري، المتمثلة بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ورجالات القبائل، وكل شرفاء اليمن المتصدين لظلامية المشروع الايراني في اليمن والمنطقة، لم تؤت تلك الإشاعة أكلها في أوساط هؤلاء المتشبعين بالمثل والقيم الوطنية والنظام الجمهوري، بل تزيدهم إيماناً على إيمانهم بقيم الحرية والعدالة والانتصار للكرامة، والإصرار على تحقيق هدف الخلاص من المليشيا الإرهابية“.

وأضافت الافتتاحية التي نشرتها تحت عنوان ”شائعات الانهزام“: ”الإشاعة التي شنتها ومازالت تشنها المليشيا كحرب مصاحبة لحربها على شعبنا اليمني بدعم سخي من إيران، لم تكن سوى نتاج خورها وضعفها وانهزامها الكبير في جبهات القتال وخسرانها الآلاف من عناصرها بين قتيل وجريح وأسير، وفشل أكبر لكل خطط المستشارين العسكريين الإيرانيين، وأولئك التابعين لمليشيا حزب الله والحشد الشعبي العراقي“.

وأكدت الصحيفة ان ”حديث الإشاعة المليشية، المصاحب للمعارك الدائرة في أطراف مأرب بكل جبهاتها والمستهلك لمفرد السقوط بالنسبة لمقاتلي الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل، بل وشرفاء اليمن مثار سخرية وازدراء، لأنه يتصادم مع الحقائق على الأرض ولا يشي سوى بقرب سقوط المليشيا، التي تلقي بمقاتليها من أبناء القبائل المغرر بهم إلى محارق الموت، التي أعدها لهم الأبطال باحترافية نادرة تفوقت على كل نظريات الحرب الإيرانية“.

وأوضحت ان ”السقوط الذي تغيته الإشاعة المليشية لم يحدث كما خططت له، ولكنه حدث لأولئك الذين باعوا أنفسهم بثمن بخس لمشاريع رديفة لمشروع المليشيا الإرهابية، وتحولوا إلى أدوات أرخص لأدوات رخيصة فرطت بكل القيم الوطنية ومزقت كل روابط الانتماء إلى التراب الوطني وإلى الشعب اليمني بكل تاريخه الحافل بالمآثر البطولية منذ آلاف السنين“.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: ”لقد سقط الساقطون مرات ومرات، وبقيت مأرب وكل الشرفاء مرفوعي الهامات متوجين بالكرامة ومكللين بالشموخ ومؤزرين بالإصرار على تحقيق الهدف الأوحد، والمتمثل بالقضاء على مليشيا الإرهاب الحوثية وأذيالها الساقطين في كل منعطفات النضال ضد الإمامة الكهنوتية الجديده“.