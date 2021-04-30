قائد عسكري رفيع يكشف حقيقة توقف المعارك في جبهة ”مقبنة“ وأرياف تعز الغربية والجنوبية ويؤكد: ”هدفنا البرح“

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أكد قائد اللواء 17 مشاة بمحور تعز، العميد الركن، عبدالملك الأهدل، بأن المعارك التي يخوضها الجيش الوطني في جبهتي "مقبنة" و"الكدحة" في الريف الغربي لتعز، هي ”معارك مصيرية ومهمة“.
وأوضح "الأهدل“ أن الجيش يسعى من خلال المعارك المصيرية إلى تطهير كل المناطق الجبلية في الجبهتين، وصولاً إلى منطقة "البرح"، مبيناً أن "التقدمات الميدانية كبيرة جدا من خلال المناطق التي تم تحريرها فهي استراتيجية ومهمة، وفيها تلقت المليشيات الحوثية خسائر فادحة بشرياً وفي العتاد والسلاح".
وأشار قائد اللواء 17 مشاة إلى أن استمرار المعارك "مهم، ولا صحة للحديث عن توقف المعارك في جبهة مقبنة وأرياف تعز الغربية والجنوبية"، لافتاً إلى أن قوات الجيش تخوض مواجهات ضد مليشيا الانقلاب بشكل مستمر، سواء في مقبنة أو في جبل حبشي أو الأحكوم.
وقال: "معنويات أبطال الجيش الوطني مرتفعة وخاصة في شهر رمضان رغم الصعوبات والمناطق الجبلية القاسية والرياح والأمطار، لكن الرجال ثابتون ثبوت الجبال التي يخوضون المواجهات فيها، وهناك انهيار وتراجع واضح في صفوف العدو الذي يتكبد خسائر كبيرة، وخلال الأيام الماضية فقدت المليشيا عشرات القادة الميدانيين في صفوفها، إضافة إلى تدمير عدد من الأطقم والآليات العسكرية والأسلحة التي اغتنمها أبطال الجيش الوطني طوال الفترة السابقة".