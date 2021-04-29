ماهي المفاجئة التي فاجئ بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الإعلامي الذي حاوره

الخميس 29 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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فاجأ ولي العهد السعودي الإعلامي عبدالله المديفر الذي أجرى حوارا معه هذا الأسبوع ، بالقول له: أنت من خيرة المحاورين في السعودية والعالم العربي.

ونقل الإعلامي عبر حسابه بموقع تويتر ما قاله ولي العهد له ثم عبر عن امتنانه لابن سلمان قائلا: "وسام فخر نقشه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حياتي المهنية سيستمر معي لنهاية حياتي الدنيوية..".⠀

والمديفر هو المذيع السعودي الثالث الذي يحاور ولي العهد السعودي، حيث سبقه إلى ذلك الإعلامي تركي الدخيل والإعلامي داوود الشريان، بحسب صحيفة "إيلاف".

درس المديفر وعاش طفولته بالكامل في مدينة بريدة، وأكمل تعليمه في كلية الشريعة والقانون، وعمل في الإعلام منذ فترة طويلة، كما أنه بدأ مسيرته المهنية عبر الدراما والتمثيل والإخراج.

اشتهر المديفر بظهوره في أفلام ذات صبغة محافظة عبر قنوات دينية مثل "المجد"، وكان أول ظهور له عبر الشاشة في فيلم " اليتيم عماد"، قبل أن يتحول إلى مجال الكتابة والإعداد والإنتاج التلفزيوني.

اشتهر بطروحاته الجريئة في برامجه مثل "نبض الكلام" و"في الصميم" و"لقاء الجمعة"، كما سبق له استضافة أسماء ورموز نخبوية في مجالات مختلفة.