العفو الدولية تطالب بالإفراج العاجل عن انتصار الحمادي وتكشف بعض ما حدث معها اثناء التحقيق

الخميس 29 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات

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طالبت منظمة العفو الدولية يوم الخميس، الحوثيين بالإفراج العاجل عن الممثلة اليمنية "انتصار الحمادي"، التي اختطفتها الميليشيا في فبراير الماضي.

وقالت المنظمة في تغريدة لها، إن "انتصار الحمادي" ممثلة يمنية محتجزة بشكل تعسفي منذ شباط/فبراير 2021 من قبل ‎الحوثيين".

وأضافت أنه تمّ احتجاز "الحمادي" في ‎صنعاء من قبل عناصر بلباس مدني على نقطة تفتيش بدون مذكرة توقيف".

وبحسب المنظمة الدولية فقد "بصمت الممثلة "الحمادي" على محاضر معدّة سلفاً وهي معصوبة العينين، وتمّ تلفيق تهم بحقّها بدون أي دليل".