”معين عبدالملك“ يثير غضب الانفصاليين و”والانتقالي الجنوبي“ يصعد ضد الحكومة ويلوح بالانسحاب منها ماهي المفاجئة التي فاجئ بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الإعلامي الذي حاوره العفو الدولية تطالب بالإفراج العاجل عن انتصار الحمادي وتكشف بعض ما حدث معها اثناء التحقيق هيئة كبار العلماء بالسعودية تصدر بيانا مفاجئا بخصوص تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان فنانة شهيرة تستغيث لأول مرة بعد خروجها من سجن10 سنوات محمد بن زايد يعلن موقفه من تصريحات ولي عهد السعودية بخصوص إيران واليمن أول تعليق من الرئاسة اليمنية على تصريحات محمد بن سلمان الأخيرة بشأن الحوثيين ووقف الحرب الموت يفجع الديوان الملكي الأردني برحيل أحد أركانه الكبار الطفلتان فرح ومواهب ضحايا جدد للإرهاب الحوثي ضد المدنيين إجازتان مختلفتان للموظفين في اليمن والمناسبة واحدة!
طالبت منظمة العفو الدولية يوم الخميس، الحوثيين بالإفراج العاجل عن الممثلة اليمنية "انتصار الحمادي"، التي اختطفتها الميليشيا في فبراير الماضي.
وقالت المنظمة في تغريدة لها، إن "انتصار الحمادي" ممثلة يمنية محتجزة بشكل تعسفي منذ شباط/فبراير 2021 من قبل الحوثيين".
وأضافت أنه تمّ احتجاز "الحمادي" في صنعاء من قبل عناصر بلباس مدني على نقطة تفتيش بدون مذكرة توقيف".
وبحسب المنظمة الدولية فقد "بصمت الممثلة "الحمادي" على محاضر معدّة سلفاً وهي معصوبة العينين، وتمّ تلفيق تهم بحقّها بدون أي دليل".