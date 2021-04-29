أول تعليق من الرئاسة اليمنية على تصريحات محمد بن سلمان الأخيرة بشأن الحوثيين ووقف الحرب

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أيدت الرئاسة اليمنية، الخميس، الموقف السعودي الداعم لجهود السلام وما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعدم القبول بوجود تنظيمات مسلحة في اليمن خارج الدولة.
وأشاد مدير مكتب الرئيس هادي، عبد الله العليمي، في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، بالموقف الواضح للمملكة والذي ورد في مقابلة ولي العهد حول انقلاب الحوثي على الشرعية، وحول عدم القبول بأي تشكيلات أو تنظيمات مسلحة في اليمن خارج سلطة الدولة.
كما ثمّن الموقف السعودي بشأن "دعم جهود السلام والدعم والإسناد الذي تقوم به المملكة للشرعية والشعب اليمني"، مؤكداً أنها "مواقف ثابتة وراسخة تستحق الشكر والعرفان".
وعبّر مدير مكتب الرئاسة اليمنية عن "فخر المنطقة كلها باتجاه المملكة بقيادة مسؤولة راشدة نحو وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي بفضل رؤية 2030".
وأضاف: "مقابلة ولي العهد كانت متميزة.. وضوحاً وقوة واعتزازاً.. هنيئاً للمملكة قيادتها الرشيدة ورؤيتها الناضجة التي تضعها في مكانها الذي يليق بها والذي يتمناه لها كل محب".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد دعا في مقابلة تلفزيونية، مساء الثلاثاء، الحوثيين إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، وأكد في الوقت نفسه، أن المملكة لا يمكن أن تقبل بوجود ميليشيات مسلحة أو أي تنظيم مسلح على حدودها.
وأضاف: لا يوجد أي دولة في العالم تقبل أن يكون هناك ميليشيا على حدودها، وأن يكون هناك تنظيم مسلح خارج عن القانون الدولي على حدودها، هذا أمر غير مقبول للسعودية، غير مقبول لدول المنطقة، وأيضاً غير مقبول للشرعية في اليمن".