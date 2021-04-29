الموت يفجع الديوان الملكي الأردني برحيل أحد أركانه الكبار

الخميس 29 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، عن وفاة الأمير محمد بن طلال عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال في بيان مقتضب: "بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان".

وسيشيع جثمان الفقيد بعد صلاة ظهر يوم الجمعة والصلاة عليه في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص ليوارى الثرى في الأضرحة الملكية.

وذكر الديوان الملكي أنه "حفاظا على سلامة الجميع، والتزاما بتعليمات وإجراءات السلامة العامة المتبعة في التعامل مع وباء كورونا، سيتواجد عدد محدود من المشيعين من أفراد العائلة المالكة والسادة الأشراف، والذين سيتم تبليغهم من قبل رئاسة التشريفات الملكية، في قصر المنال إضافة إلى مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص والأضرحة الملكية".

وأعلن الديوان الملكي، بأمر من عاهل المملكة، الملك عبد الله الثاني، الحداد الرسمي في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 7 أيام بوفاة الأمير محمد، بأمر من الملك عبدالله الثاني.

والأمير محمد من مواليد 2 أكتوبر 1940 وهو الابن الثاني للعاهل الأردني الثاني، الملك الراحل، طلال بن عبد الله الثاني، والملكة زين الشرف.

وفي العام 1973 تولى الأمير محمد منصب الممثل الشخصي للملك الأردني وكان يشغل هذا المنصب حتى وفاته.