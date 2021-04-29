الطفلتان فرح ومواهب ضحايا جدد للإرهاب الحوثي ضد المدنيين

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استشهدت طفلتان، يوم الاربعاء،بشظايا قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز.
وأفاد مصدر محلى بأن الطفلة "مواهب على حسان والطفلة فرح أحمد على أحمد"، استشهدتا جراء سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية على احد المنازل في منطقة القحيفة بمديرية مقبنة.
وتواصل مليشيا الحوثي ارتكاب جرائمها بحق المدنيين، مع كل انتكاسة لعناصرها في الجبهات.
واليوم، قصفت مليشيا الحوثي الأحياء السكنية شمال مدينة تعز بقذائف المدفعية.