إجازتان مختلفتان للموظفين في اليمن والمناسبة واحدة!

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة الشرعية، يوم الأحد القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة ذكرى عيد العمال العالمي.
وذكر بيان للوزارة، أن ذكرى يوم العمال العالمي اول مايو إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية وكونها تصادف يوم اجازة (يوم السبت) فإنها تعوض باليوم التالي الاحد 2 مايو 2021م .
وعبرت الوزارة عن اسمى ايات التهاني للقيادة السياسية وإلى كافة العاملين في الدولة بمناسبة عيدهم العالمي.
يشار الى أن هناك اختلاف بين المحافظات المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الاخرى الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، من ناحية الاجازة الاسبوعية للموظفين في القطاعات الحكومية المختلفة.
وحيث ان يوم الاجازة الاسبوعية في مناطق الشرعية، يوم السبت ، والخميس دوام رسمي، فان الاجازة الاسبوعية في مناطق الحوثي يوم الخميس، وبالتالي ستعلن سلطات الحوثي، السبت القادم اجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، فيما عوضتها الحكومة الشرعية بيوم الأحد القادم كون السبت اجازة اسبوعية.