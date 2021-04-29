إيران تضع شرطا واحدا مقابل قبولها بنتائج محادثات فيينا ومصادر تكشف نقطة الخلاف الرئيسية ترحيب اممي بالعرض المقدم من ولي العهد السعودي مقابل موافقة الحوثي على وقف اطلاق النار المبعوث الأمربكي يتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان لإنهاء الحرب في اليمن لماذا رفضت واشنطن حل الأزمة الدبلوماسية مع موسكو قبائل مأرب تفشل مخطط المليشيات الحوثية في التجنيد والتحشيد علماء وباحثون: ميلشيات الحوثي اغتالت فرحة رمضان في اليمن وزير الصحة يفتتح قسم الطوارئ العامة بمستشفى الأمومة والطفولة بالمكلا مسؤول بارز يكشف موقف اليمن من جهود السعودية الداعم لحل السلام في المنطقة ترحيب وتفائل سعودي وخليجي بحوار ولي العهد محمد بن سلمان حكم يوقف مبارة كرة قدم للسماح للاعب بالإفطار
رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الخميس، بتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ودعوته لوقف إطلاق النار في اليمن.
وقال غريفيث ان "إنهاء الحرب في اليمن سيساهم بشكل كبير في استقرار المنطقة وأمنها".
وفي مقابلة صحافية، بثت الثلاثاء، قال الأمير محمد بن سلمان إن "الحوثي له علاقة قوية بالنظام الإيراني"، مضيفاً: "انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن أمر غير قانوني".
وأعرب عن الأمل بأن "يجلس الحوثيون على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول، تكفل حقوق جميع اليمنيين وتضمن مصالح دول المنطقة".
وأضاف ولي العهد أن "السعودية لا تقبل وجود تنظيم مسلح خارج عن القانون على حدودها"، مشدداً على ضرورة أن يقبل الحوثيون وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وتابع: "العرض المقدم من السعودية هو وقف إطلاق النار والدعم الاقتصادي وكل ما يريدونه مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي".
كما قال: "لا شك أن الحوثي له علاقة قوية بالنظام الإيراني لكن أيضا الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعة العروبية واليمنية التي أتمنى أن تحيا فيه بشكل أكبر ليراعي مصالحه ومصالح وطنه قبل أي شيء آخر".