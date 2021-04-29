المبعوث الأمربكي يتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان لإنهاء الحرب في اليمن لماذا رفضت واشنطن حل الأزمة الدبلوماسية مع موسكو قبائل مأرب تفشل مخطط المليشيات الحوثية في التجنيد والتحشيد علماء وباحثون: ميلشيات الحوثي اغتالت فرحة رمضان في اليمن وزير الصحة يفتتح قسم الطوارئ العامة بمستشفى الأمومة والطفولة بالمكلا مسؤول بارز يكشف موقف اليمن من جهود السعودية الداعم لحل السلام في المنطقة ترحيب وتفائل سعودي وخليجي بحوار ولي العهد محمد بن سلمان حكم يوقف مبارة كرة قدم للسماح للاعب بالإفطار 5 نصائح كيف تواجه الطقس الحار أثناء الصيام رئيس حكومة عربي يرعى وساطة قد تنهي صراعا دام 31عاما بين السعودية وإيران
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سيتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان الخميس، لبحث جهود إنهاء حرب اليمن.
وقالت الوزارة في بيان لها إن "مباحثات ليندركينغ ستركز على ضمان وصول السلع والمساعدات الإنسانية في أنحاء اليمن بانتظام ودون عوائق ودعم وقف دائم لإطلاق النار وانتقال الأطراف لعملية سياسية".
وأضافت أن "ليندركينغ سيبني على التوافق الدولي على وقف هجوم الحوثيين على مأرب والذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد الشعب اليمني".
وكان ليندركينج وصف الأسبوع الماضي معركة مأرب بأنها "أكبر تهديد لجهود السلام" وقال إن "دعم إيران للحوثيين كبير جدا وفتاك