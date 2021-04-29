المبعوث الأمربكي يتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان لإنهاء الحرب في اليمن لماذا رفضت واشنطن حل الأزمة الدبلوماسية مع موسكو قبائل مأرب تفشل مخطط المليشيات الحوثية في التجنيد والتحشيد علماء وباحثون: ميلشيات الحوثي اغتالت فرحة رمضان في اليمن وزير الصحة يفتتح قسم الطوارئ العامة بمستشفى الأمومة والطفولة بالمكلا مسؤول بارز يكشف موقف اليمن من جهود السعودية الداعم لحل السلام في المنطقة ترحيب وتفائل سعودي وخليجي بحوار ولي العهد محمد بن سلمان حكم يوقف مبارة كرة قدم للسماح للاعب بالإفطار 5 نصائح كيف تواجه الطقس الحار أثناء الصيام رئيس حكومة عربي يرعى وساطة قد تنهي صراعا دام 31عاما بين السعودية وإيران
دعا محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة شباب اليمن للدفاع عن مستقبلهم والانخراط في معسكرات التدريب بالجيش الوطني، في وقت واصلت مليشيا الحوثي هجماتها المتكررة على مواقع قوات الشرعية في المشجح غربي مأرب.
وأفادت مصادر عسكرية يمنية لـ«عكاظ» بأن المليشيا تدفع بعشرات التعزيزات من الأفراد والأسلحة نحو منطقة المشجح وتحاول تحقيق تقدم، لكن قوات الشرعية وبدعم من التحالف أحبطت مخططاتها،
وأكدت أن الجيش تمكن خلال الساعات الماضية من السيطرة على عدد من المواقع الإستراتيجية في المشجح وكبد المليشيا خسائر فادحة.
وكان العرادة قال في لقاء موسع مع السلطة المحلية ليل (الثلاثاء/ الأربعاء): يجب أن يفهم الحوثي أن المسألة أكبر بكثير من جلب مجاميع الأطفال والمغرر بهم إلى خطوط النار لأخذ جبل هنا أو موقع هناك، فالقضية اليوم هي بلد بمؤسساته وتاريخ وشعب وحضارة، وما يخطط له الحوثي والإيرانيون لن يتحقق وهو أبعد عليهم من النجوم في السماء، مشيداً بإسناد التحالف العربي بقيادة السعودية المتواصل والمستمر والهادف لنصرة الشعب اليمني.
في غضون ذلك، لجأت المليشيا إلى تجويع القبائل في محافظة حجة إثر رفضها التجنيد في صفوفها. واشتكى مدنيون من أزمات مختلفة تختلقها المليشيا والتي ضاعفت من حالات الفقر بين الأهالي نتيجة السياسات التي تحاول من خلالها إجبار القبائل على الرضوخ لمطالبها ودفع أبنائهم لمحارقها