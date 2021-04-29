قبائل مأرب تفشل مخطط المليشيات الحوثية في التجنيد والتحشيد

الخميس 29 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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دعا محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة شباب اليمن للدفاع عن مستقبلهم والانخراط في معسكرات التدريب بالجيش الوطني، في وقت واصلت مليشيا الحوثي هجماتها المتكررة على مواقع قوات الشرعية في المشجح غربي مأرب.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية لـ«عكاظ» بأن المليشيا تدفع بعشرات التعزيزات من الأفراد والأسلحة نحو منطقة المشجح وتحاول تحقيق تقدم، لكن قوات الشرعية وبدعم من التحالف أحبطت مخططاتها،

وأكدت أن الجيش تمكن خلال الساعات الماضية من السيطرة على عدد من المواقع الإستراتيجية في المشجح وكبد المليشيا خسائر فادحة.

وكان العرادة قال في لقاء موسع مع السلطة المحلية ليل (الثلاثاء/‏ الأربعاء): يجب أن يفهم الحوثي أن المسألة أكبر بكثير من جلب مجاميع الأطفال والمغرر بهم إلى خطوط النار لأخذ جبل هنا أو موقع هناك، فالقضية اليوم هي بلد بمؤسساته وتاريخ وشعب وحضارة، وما يخطط له الحوثي والإيرانيون لن يتحقق وهو أبعد عليهم من النجوم في السماء، مشيداً بإسناد التحالف العربي بقيادة السعودية المتواصل والمستمر والهادف لنصرة الشعب اليمني.

في غضون ذلك، لجأت المليشيا إلى تجويع القبائل في محافظة حجة إثر رفضها التجنيد في صفوفها. واشتكى مدنيون من أزمات مختلفة تختلقها المليشيا والتي ضاعفت من حالات الفقر بين الأهالي نتيجة السياسات التي تحاول من خلالها إجبار القبائل على الرضوخ لمطالبها ودفع أبنائهم لمحارقها