علماء وباحثون: ميلشيات الحوثي اغتالت فرحة رمضان في اليمن وزير الصحة يفتتح قسم الطوارئ العامة بمستشفى الأمومة والطفولة بالمكلا مسؤول بارز يكشف موقف اليمن من جهود السعودية الداعم لحل السلام في المنطقة ترحيب وتفائل سعودي وخليجي بحوار ولي العهد محمد بن سلمان حكم يوقف مبارة كرة قدم للسماح للاعب بالإفطار 5 نصائح كيف تواجه الطقس الحار أثناء الصيام رئيس حكومة عربي يرعى وساطة قد تنهي صراعا دام 31عاما بين السعودية وإيران 800 سوق ومركز ومحل تجاري وشركة استهدفت من مطلع رمضان.. الحوثيون يستهدفون المؤسسات التجارية الخاصة والشركات في صنعاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقر استخدام تقنية الفيديو 4 إجراءات حددت نهج ”بايدن“ في اليمن خلال 100 يوم ومسؤول أميركي يؤكد أن الملف اليمني أخذ اهتماماً أولوياً في خطة ”الأمن القومي“
برعاية رئيس مجلس الوزراء افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم الأربعاء، مشروع تأهيل قسم الطوارئ العامة بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة الممول من مؤسسة صلة للتنمية، والذي يتضمن تأهيل وترميم قسم الطوارئ وتأهيل الكادر الطبي العامل بالقسم.
وفي الافتتاح الذي حضره وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، والمدير العام لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدكتورة ابتسام المعاري، والأستاذ علي باشماخ المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية، والأستاذ عوض السومحي رئيس مؤسسة قيم للتنمية الجهة المنفذة للمشروع، استمع الوزير إلى شرح حول التدخلات التي تضمنها المشروع من أعمال هدم وإعادة بناء وتوزيع لغرف القسم، بالإضافة إلى أعمال التمديدات الكهربائية والسباكة والصرف الصحي ومكافحة العدوى والديكور والحماية والأمن وفتح بوابة رئيسية خاصة بالقسم وغيرها من الأعمال، كما سيلحق المشروع تدريب وتأهيل كوادر قسم الطوارئ من أطباء وممرضين.
من جهته أشاد معالي وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح بهذا المشروع الذي سيسهم في تخفيف معاناة المرضى لاستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الطبية العاملة في القسم من أطباء وممرضين، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات التي تقدم الخدمات للمواطنين والارتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة لافتاً إلى أهمية تظافر الجهود خاصة في هذه المرحلة الحرجة والتي تمر بها البلاد، مثمنا الجهود التي تقدمها مؤسسة صلة للتنمية في قطاع الصحة من مشاريع ضخمة تعزز البنية التحتية وتطور من مستوى الصحة في حضرموت .
هذا وقد طاف وزير الصحة على غرف الأقسام بالطوارئ مطلعاً على جاهزيتها في استقبال الحالات.