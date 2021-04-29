وزير الصحة يفتتح قسم الطوارئ العامة بمستشفى الأمومة والطفولة بالمكلا

الخميس 29 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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برعاية رئيس مجلس الوزراء افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم الأربعاء، مشروع تأهيل قسم الطوارئ العامة بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة الممول من مؤسسة صلة للتنمية، والذي يتضمن تأهيل وترميم قسم الطوارئ وتأهيل الكادر الطبي العامل بالقسم.

وفي الافتتاح الذي حضره وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، والمدير العام لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدكتورة ابتسام المعاري، والأستاذ علي باشماخ المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية، والأستاذ عوض السومحي رئيس مؤسسة قيم للتنمية الجهة المنفذة للمشروع، استمع الوزير إلى شرح حول التدخلات التي تضمنها المشروع من أعمال هدم وإعادة بناء وتوزيع لغرف القسم، بالإضافة إلى أعمال التمديدات الكهربائية والسباكة والصرف الصحي ومكافحة العدوى والديكور والحماية والأمن وفتح بوابة رئيسية خاصة بالقسم وغيرها من الأعمال، كما سيلحق المشروع تدريب وتأهيل كوادر قسم الطوارئ من أطباء وممرضين.

من جهته أشاد معالي وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح بهذا المشروع الذي سيسهم في تخفيف معاناة المرضى لاستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الطبية العاملة في القسم من أطباء وممرضين، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات التي تقدم الخدمات للمواطنين والارتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة لافتاً إلى أهمية تظافر الجهود خاصة في هذه المرحلة الحرجة والتي تمر بها البلاد، مثمنا الجهود التي تقدمها مؤسسة صلة للتنمية في قطاع الصحة من مشاريع ضخمة تعزز البنية التحتية وتطور من مستوى الصحة في حضرموت .

هذا وقد طاف وزير الصحة على غرف الأقسام بالطوارئ مطلعاً على جاهزيتها في استقبال الحالات.