5 نصائح كيف تواجه الطقس الحار أثناء الصيام

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توقع خبراء الأرصاد الجوية المصرية أن تشهد مصر ارتفاعا في درجات حرارة الجو، اليوم الخميس، حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 36 درجة مئوية.
ويتزامن ارتفاع درجات الحرارة مع صيام اليوم السابع عشر من شهر رمضان، وهو ما قد يؤدي إلى شعور بالهبوط والإرهاق لدى البعض بصورة قد تؤثر على أداء مهامهم اليومية.
وأوردت صحيفة "الوطن" المصرية 5 نصائح قالت إنها تساعد الصائمين في التغلب على أجواء الطقس الحار أثناء الصيام:
1- تجنب الوقوف أو السير تحت أشعة الشمس المباشرة في وقت الظهيرة، وإذا كان ذلك ضرورة فيجب عليك استخدام غطاء الرأس.
2- يجب عليك ارتداء نوع خاص من الملابس تكون قطنية وبيضاء اللون حتى تمتص العرق وتعكس حرارة الشمس.
3- يجب الإكثار من شرب السوائل بعد الإفطار مع الحرص على تناول بعض الأطعمة مثل الخيار والبطيخ والكنتالوب.
4- يكون الاستحمام بالماء البارد أكثر من مرة من الأمور التي تساهم في ترطيب الجسم وتقلل من فقده للسوائل وبالتالي عدم الشعور بالجفاف بصورة سريعة أثناء الصيام.
5- البقاء في المنزل وعدم الخروج منه خلال أيام الإجازة خاصة إذا لم تكن هناك حاجة ملحة للخروج