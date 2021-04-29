الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقر استخدام تقنية الفيديو

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استخدام تقنية الفيديو المساعد ابتداء من الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، وكذلك في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.
وسيتم استخدام نظام حكم الفيديو المساعد ابتداء من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وذلك للمرة الثانية على التوالي في تاريخ البطولة، وكذلك في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
وظهر نظام حكم الفيديو المساعد في نسخة العام الماضي من دوري أبطال آسيا، لتكون أولى بطولات الأندية على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الآسيوي، التي يتم فيها استخدام هذا النظام، وسيتم هذا العام تحقيق إنجاز جديد من خلال استخدامه في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.
وكان استخدام حكم الفيديو المساعد في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدأ للمرة الأولى منذ ربع نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات، كما استخدم في جميع مباريات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.
ويسعى نظام حكم الفيديو المساعد إلى تحقيق أكبر قدر من الفائدة في ظل أقل تدخل ممكن، حيث يقتصر على أربع حالات وهي: اعتماد تسجيل الهدف، وضربات الجزاء، وحالات الطرد المباشرة، والخطأ في تحديد اللاعب عند اتخاذ القرارات.