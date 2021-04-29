”ياسين سعيد نعمان“ يدعو إلى دعم صمود مأرب في مواجهة الحوثيين

الخميس 29 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا سفير اليمن لدى بريطانيا، والقيادي البارز في الحزب الاشتراكي، ياسين سعيد نعمان، يوم الأربعاء 28 ابريل/نيسان، إلى دعم صمود محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن) في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال السفير ”نعمان“ إن ”دعم صمود مأرب هو الرسالة الأقوى التي سيفهمها الحوثي جيداً، حيث والجماعة لم تفهم كل الرسائل الموجهة إليها للانخراط في مفاوضات السلام“.

وأضاف ”نعمان“ في تدوينة على فيسبوك: ”لو كان الحوثيين يفهمون الرسائل التي توجه إليهم من قبل اليمنيين والعرب والعالم لما كانوا أغرقوا اليمن في هذه المأساة الطاحنة“.

وأكد أن جميع الرسائل التي وجهت إليهم لصياغة عقد اجتماعي ابتداء بمؤتمر الحوار الوطني، ومروراً بدعوتهم إلى وقف الحرب والعودة إلى العملية السياسية السلمية، وإنتهاءً بتقديم المبادرات لإنهاء الحرب كرست لدى الحوثيين المزيد من المواقف الرافضة للسلام.

ولفت إلى أن الحوثيين يعملون على إغراق البلد بالحرب وصناعة مأساتها على النحو الذي نشاهده حتى إذا ما دخلوا باتفاق يكون اتفاقاً معداً من طرف واحد وهو طرفهم.

وأوضح أن "أسبابا أخرى تحول بينهم وبين القبول بمبادرات السلام وهي إيران حيث إن قرارهم النهائي ليس بأيديهم“.