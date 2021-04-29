الهجرة الدولية: نزوح اكثر من 100 أسرة في أقل من أسبوع جراء تصاعد القتال في 3 محافظات يمنية

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قالت منظمة الهجرة الدولية، يوم الأربعاء 28 ابريل/نيسان، إنها رصدت نزوح 101 أسرة يمنية، في أقل من أسبوع، جراء تصاعد القتال في محافظات تعز ومأرب والحديدة.
وأضافت في تقريرها الأسبوعي حول حالات النزوح، اطلع عليه "المصدر أونلاين" وترجمه للعربية، أنه بين 18- 24 أبريل الجاري، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن، نزوح 101 أسرة يمنية، تمثل (606 فرداً) نزحوا مرة واحدة على الأقل.
وأوضحت المنظمة، أن أكبر حالات النزوح تم تسجيلها على التوالي في محافظات تعز (54 أسرة)، ومأرب (22 أسرة)، والضالع (13 أسرة)، والحديدة (12 أسرة).
وأشارت الهجرة الدولية، إلى "أنه منذ بداية عام 2021 ، حددت مصفوفة تتبع النزوح، أن 460 أسرة نازحة سابقاً، غادرت مواقع النازحين (المخيمات) وانتقلوا إما إلى مكانهم الأصلي أو إلى مواقع نزوح أخرى".
ومطلع أبريل، قالت الهجرة الدولية، إنها رصدت منذ بداية عام 2021 الجاري (1 يناير) وحتى الثالث من أبريل الجاري، نزوح 4 آلاف و515 أسرة يمثلون 27 ألف و90 فرداً، نزحوا لمرة واحدة على الأقل.
وتشهد محافظات تعز ومأرب تصاعدا في الأعمال القتالية بين طرفي النزاع، كما تصاعدت أعمال القصف واستهداف تجمعات النازحين في الحديدة رغم التهدئة الهشة المعلنة هناك منذ إبرام اتفاق ستوكهولم نهاية 2018م.
وكانت مخيمات النازحين في مأرب قد تعرضت في الأسابيع القليلة الماضية لقصف متكرر بالصواريخ والمدفعية من قبل جماعة الحوثي، تزامن ذلك مع تصريحات وتهديد بالعنف من قبل قيادات في الميليشيا.
وأدى تصعيد القتال والهجمات التي طالت مخيمات النزوح في مأرب، إلى إخلاء ثلاثة مخيمات للنازحين على الأقل في مديرية صرواح غرب المحافظة، وفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة.