تعزيزات ومخازن أسلحة «للحوثي» في مرمى ضربات صقور التحالف

الخميس 29 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نفذ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، غارات مكثفة على تعزيزات وآليات للميليشيا، ومخازن أسلحة تابعة لها، بجبهات «المشجح، والكسارة وصرواح»، ما أسفر عن تدميرها.

وصد الجيش اليمني، هجوما للميليشيا الحوثية في جبهة صرواح، لتدور معارك ضارية استغرقت خمس ساعات، مُني فيها الانقلابيون بالهزيمة، وتكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة، بحسب موقع «سبتمبر.نت» التابع للجيش اليمني.

وتواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، الانتصارات على الميليشيات الحوثية وتكبيدها هزائم قاسية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.