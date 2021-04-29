شاهد بالفيديو.. عدن تنتفض ضد ”الانتقالي الجنوبي“ والمتظاهرون يصفون قيادات المجلس بـ”القرود“

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شهدت، العاصمة المؤقتة عدن، مساء الاربعاء 28 ابريل/نيسان، مظاهرة احتجاجية؛ تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية، ومطالبة برحيل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.
ورفع المتظاهرون، الذين تجمعوا في عدد من شوارع عدن، شعارات تطالب برحيل المجلس الإنتقالي، الذي يسيطر على المدينة.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديوهات للمتظاهرين تطالب برحيل التحالف والإنتقالي، مرددين هتافات "برع برع يا قرود ـ يا انتقالي"، حيث تكشف تلك الهتافات عمق الاستياء الشعبي من قيادات الانتقالي بعد فشلهم في تقديم أدنى وابسط الخدمات العامة.
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، تدهورا كبيرا في مستوى الخدمات الأساسية، وانطفاءات متكررة للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجة الحرارة، ناهيك عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية جراء تدهور سعر العملة.