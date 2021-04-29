أمطار غزيرة تغرق شوارع عدن والسكان يناشدون الجهات المختصة بسرعة تصريف المياه

الخميس 29 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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هطلت أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء 28 ابريل/نيسان، على أنحاء متفرقة من العاصمة المؤقتة عدن، متسببة بإغلاق شوارع رئيسية، وتضرر عدد من المنازل ومركبات.



وقالت مصادر محلية، إن عدداً من منازل المواطنين في الأحياء الشعبية بمدينة عدن تضررت، وغرقت عشرات المركبات جراء تدفع السيول بعد أمطار غزيرة شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم.



وناشد المواطنون الجهات المختصة بسرعة التحرك لشفط مياه الأمطار الراكدة في شوارع المدينة، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الموجة الموسمية الجديدة، إلى تفشٍ أوسع للوبائيات التي تجتاح المدينة وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد.



وجاء هطول الأمطار عقب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بقدوم منخفض جوي على المدينة، وبالتزامن مع أمطار موسمية في عدد من محافظات الجمهورية.

