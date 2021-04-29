شاهد بالفيديو.. عدن تنتفض ضد ”الانتقالي الجنوبي“ والمتظاهرون يصفون قيادات المجلس بـ”القرود“ ما هي علامات تجلط الدم وهل يمكن منعها؟ أمطار غزيرة تغرق شوارع عدن والسكان يناشدون الجهات المختصة بسرعة تصريف المياه محمد بن سلمان يوضح بشأن ضريبة الدخل والقيمة المضافة في السعودية نائب رئيس البرلمان يتحدث عن تأثير جائحة كورونا على الديمقراطية في العالم محذرا من استغلالها مشاريع التسوية السياسية في اليمن بين مقاربات الحل وتأجيج الصراع في ندوة سياسية بمأرب معين عبدالملك يعلن من المكلا عن تدابير وإجراءات وأولويات تنفيذا لتوجيهات رئاسية 5 ساعات عصيبة على الحوثيين في صرواح ومصير مجاميع كبيرة زج بها لمحاولة التقدم الدفاع اليمنية تنعي مسئولا عسكريا رفيعا استشهد في مأرب تطورات خطيرة في الوضع العسكري وتوتر العلاقات بين الناتو وواشنطن
هطلت أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء 28 ابريل/نيسان، على أنحاء متفرقة من العاصمة المؤقتة عدن، متسببة بإغلاق شوارع رئيسية، وتضرر عدد من المنازل ومركبات.
وقالت مصادر محلية، إن عدداً من منازل المواطنين في الأحياء الشعبية بمدينة عدن تضررت، وغرقت عشرات المركبات جراء تدفع السيول بعد أمطار غزيرة شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم.
وناشد المواطنون الجهات المختصة بسرعة التحرك لشفط مياه الأمطار الراكدة في شوارع المدينة، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الموجة الموسمية الجديدة، إلى تفشٍ أوسع للوبائيات التي تجتاح المدينة وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد.
وجاء هطول الأمطار عقب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بقدوم منخفض جوي على المدينة، وبالتزامن مع أمطار موسمية في عدد من محافظات الجمهورية.