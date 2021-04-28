شاهد بالفيديو.. عدن تنتفض ضد ”الانتقالي الجنوبي“ والمتظاهرون يصفون قيادات المجلس بـ”القرود“ ما هي علامات تجلط الدم وهل يمكن منعها؟ أمطار غزيرة تغرق شوارع عدن والسكان يناشدون الجهات المختصة بسرعة تصريف المياه محمد بن سلمان يوضح بشأن ضريبة الدخل والقيمة المضافة في السعودية نائب رئيس البرلمان يتحدث عن تأثير جائحة كورونا على الديمقراطية في العالم محذرا من استغلالها مشاريع التسوية السياسية في اليمن بين مقاربات الحل وتأجيج الصراع في ندوة سياسية بمأرب معين عبدالملك يعلن من المكلا عن تدابير وإجراءات وأولويات تنفيذا لتوجيهات رئاسية 5 ساعات عصيبة على الحوثيين في صرواح ومصير مجاميع كبيرة زج بها لمحاولة التقدم الدفاع اليمنية تنعي مسئولا عسكريا رفيعا استشهد في مأرب تطورات خطيرة في الوضع العسكري وتوتر العلاقات بين الناتو وواشنطن
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وهي قرار مؤقت.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان أنه لا يوجد أبدا أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.
ولفت ولي العهد السعودي إلى أن رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030 مستعرضا في مقابلة بثتها قناة "العربية" وشبكات التفلزة العربية، منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل المملكة من غير الثروة النفطية.
وكشف الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، موضحاً أن أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميا.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط، ثم جاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافدا مستقبليا للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعما أساسيا بمستهدفات الرؤية.