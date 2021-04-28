نائب رئيس البرلمان يتحدث عن تأثير جائحة كورونا على الديمقراطية في العالم محذرا من استغلالها

الأربعاء 28 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شدد نائب رئيس مجلس النواب اليمني، المهندس محسن باصرة ، على أهمية قيام البرلمانيين في العالم بدورهم في حماية الديمقراطية والحقوق وحماية الدساتير وايجاد مساحة واسعة تكفل الحريات والحقوق.

وقال في كلمة اليمن التي القاها ، الاريعاء، لدى مشاركته في اجتماعات اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلمان الدولي، التي تعقد افتراضياً، أن جائحة كورونا يجب ان لا تستغل لتقييد الكثير من الحريات والنشاطات والفعاليات في أنحاء العالم.

وذكر ان جائحة كورونا أثرت على الديمقراطية وحصل منها بعض الأخطاء على مستوى كثير من الديمقراطيات سواءً المتطورة أو الناشئة حيث أنها ‏استغلت ‏لتقييد الحريات وتقييد الحقوق وتحجيم كثير من النشاطات السياسية لكثير من القوى والاحزاب السياسية في هذه البلدان ،بحجة أن هناك ‏أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات جراء "كوفيد 19".

ونوه باصرة ان فيروس كورونا وتداعياته اثر على عمل البرلمانات وعلى عمل اللجان البرلمانية باعتبارها الادوات الدستورية للبرلمانات والسلطات التشريعيه.

واشار الى ان الجلسات التي تتم عبر العالم الافتراضي(الاتصال المرئي عبر الانترنت) ليس لها مصوغ دستوري اوقانوني بدساتيرنا او لوائحنا الداخلية للبرلمان وهي بحاجة الى تعديلات لكي تواكب هذه التطورات لكي يحق للبرلمانات ان تصوت على ميزانيات عامة وخطط استراتيجة او تصادق على تشريعات وقوانين.